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    У президента хочуть прийняти закон про опозицію

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    У президента хочуть прийняти закон про опозицію

    Олександр Корнієнко: зараз формується певна «ширка» в опозиції – проявляються явні ознаки співпраці Віктора Медведчука та Петра Порошенка, які ведуть синхронну медійну активність

    Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» оцінив ймовірність повернення Віктора Медведчука до президії на посаді віце-спікера, яку нібито віддадуть опозиції.

    «Нам взагалі треба попрацювати над структуруванням опозиції, бо у нас нема закону про опозицію. І треба це зробити швидко, аби не було маніпуляції посадами і тим, хто більша опозиція, а хто менша», вважає Корнієнко.

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    Він зазначив, що зараз формується певна «ширка» в опозиції – проявляються явні ознаки співпраці Віктора Медведчука та Петра Порошенка, які ведуть синхронну медійну активність.

    «Якщо є кілька фракцій в опозиції, то хай вони роблять свою коаліцію в опозиції і висувають якихось спільних кандидатів на посади, які їм як опозиції мають належати. Ми ж знаємо, як це все буде: вони всі прийдуть і будуть говорити, що вони найголовніша опозиція і їм треба дати комітет свободи слова. Це скажуть і Медведчук, якому треба, щоб його канали остаточно не позакривали, і Порошенко, і Юлія Володимирівна, якщо лишиться в опозиції. І як нам бути?», - резюмував він.

    Нагадаємо, згідно з  останнім соцопитуванням Центра ім. О. Разумкова, за «Слугу народу» готові проголосувати 41,5% опитаних. Це дає їм близько 120 місць в наступному парламенті тільки за партійними списками. Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.

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