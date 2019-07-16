В «Слузі народу» пояснили, звідки взялася навала їхніх клонів



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Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко: Це наш спадок з президентської кампанії, бо ми багато працювали з волонтерами і не дуже це формалізували

Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив велику кількість клонів їхньої політсили.

«Ведеться кампанія по заплутуванню виборців, щоб вони не так проголосували, і наш кандидат набрав менше. Тобто це технічні кандидати», - пояснив Корнієнко.

Він додав, що технологія клонів пішла в кілька напрямків. «Є напрямок чисто медійний, коли клон проявляється виключно на зовнішній рекламі, але не проводить зустрічей. Є такі, що просто зареєструвались, щоб відвертати увагу в бюлетені. І, за нашою інформацією, 90 % таких клонів зараз нема в країні. Вони зараз десь відпочивають», - розповів глава штабу «Слуги народу».

Відповідаючи на питання, чи є й такі, хто хоче через мімікрію під «слуг» реально виграти вибори, він підтвердив, що таких немало і пояснив це неорганізованою роботою з волонтерами під час президентської кампанії.

«Це наш спадок з президентської кампанії, бо ми багато працювали з волонтерами і не дуже це формалізували. Волонтери – люди вільні, у них нема грошової мотивації, і їх просто неможливо якось структурувати. З цих волонтерів викристалізовувались лідери, не всі з яких були з гарною мотивацією, але президентську кампанію якось з нами пройшли. В основному, поруч – паралельно вони йшли своїм шляхом, робили якісь івенти, заходи, які не узгоджували з нами. З кимось з них ми побудували стосунки, з кимось – ні. Частина з цих людей вирішила, що вони мають стати нашими кандидатами на парламентських виборах. Але навіть на рівні пропозиції трьох законопроектів вони не могли нічого згенерувати. Тому що в більшості це навіть не громадські, а швидше «вуличні» активісти, які можуть гучно десь покричати, або підприємці, у яких нема бачення, навіщо їм Верховна Рада», - розказав Корнієнко.

При цьому частину цих людей штаб погодив кандидатами, але великій частині відмовили.

«І вони тепер є такими активними клонами, які пишуть, що вони – Зе-команда, використовують нашу символіку, їздять агітують, але не є нашими кандидатами, за яких ми можемо брати відповідальність», - резюмував керівник штабу «Слуги народу».

Нагадаємо, згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.