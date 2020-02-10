У Путіна відреагували на можливість обміну послами між Україною і Росією



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Дмитро Пєсков зазначив, що готовність обмінятися послами декларується міністром закордонних справ Сергієм Лавровим

Київ і Москва поки не ведуть предметної розмови про обмін послами

Україна і Росія поки не ведуть предметної розмови про обмін послами, про їх кандидатур говорити передчасно. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що така готовність декларується міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

«В цілому між країнами на експертному рівні певні контакти мають місце, разом з тим, предметної розмови про обмін главами дипломатичних місій досі не було», - сказав він.

Раніше Лавров заявляв, що це питання вже обговорювалося з українською стороною. Однак він не назвав ім'я українського представника.

Згодом в українському зовнішньополітичному відомстві заявимли, що Україна не планує призначати посла в Росії найближчим часом.

У січні російські ЗМІ повідомляли про те, що РФ підбирає кандидатуру для призначення свого посла в Україні.

Водночас МЗС повідомило, що не отримувало від Росії запит на призначення посла.

«Запитів на агреман від російської сторони Міністерству закордонних справ України не надходило», - зазначили в Міністерстві.

У разі отримання від російської сторони ноти із запитом на агреман Україна має намір діяти відповідно до усталеної міжнародної практики.

Нагадаємо, Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка в грудні 2015 року, а Росія свого посла в Україні Михайла Зурабова - в липні 2016 року.