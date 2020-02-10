Росія хоче призначити свого посла в Україні



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Сергій Лавров зазначив, що під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі він зумів вперше трохи поговорити з українським главою МЗС Вадимом Пристайком

Україна і Росія відкликали своїх послів в 2014 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна і Росія могби б «обмінятися послами». Про це він сказав «Російській газеті».

Лавров додав, що це питання вже обговорювалося з українською стороною. Однак він не назвав ім'я українського представника.

«Зараз, правда, начебто хтось там згадував про вірогідність рішення президента України Володимира Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть в нинішніх умовах сильно взаємопов'язані», - заявив глава МЗС РФ.

Лавров зазначив, що під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі він зумів вперше трохи поговорити з українським главою МЗС Вадимом Пристайком.

«Була якась пауза, ми привіталися, обмінялися кількома фразами», - повідомив Лавров.

Зазначимо, Україна і Росія відкликали своїх послів в 2014 році і відтоді дипломатичні зв'язки між країнами не відновлювалися. Це сталося у зв'язку з анексією Криму і російською агресією на Донбасі.

Як повідомлялось, новопризначений посол Сполучених Штатів в Російській Федерації Джон Салліван заявив, що відносини Москви і Вашингтона досягли найнижчої точки за останні 30 років