Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС
Міністерство закордонних справ України повідомило, що не отримувало від Росії запит на призначення посла
Україна не планує призначати посла в Росії найближчим часом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
«Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується», - сказано в ньому.
Раніше МЗС повідомляв, що Україна погоджує кандидатури послів в 13 з 19 країн, де їх немає, проте про Росію не йшлося.
«Міністр закордонних справ України не вносив на розгляд президента України подання щодо кандидатури для призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Російській Федерації», - сказано у повідомленні.
У січні російські ЗМІ повідомляли про те, що РФ підбирає кандидатуру для призначення свого посла в Україні.
Водночас МЗС повідомило, що не отримувало від Росії запит на призначення посла.
«Запитів на агреман від російської сторони Міністерству закордонних справ України не надходило», - зазначили в Міністерстві.
У разі отримання від російської сторони ноти із запитом на агреман Україна має намір діяти відповідно до усталеної міжнародної практики.
Як повідомлялось, у понеділок, 10 лютого, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна може повернути свого посла в Москву, і що Росія теж не проти повернути свого посла до Києва.
Нагадаємо, Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка в грудні 2015 року, а Росія свого посла в Україні Михайла Зурабова - в липні 2016 року.