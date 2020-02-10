Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС



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Міністерство закордонних справ України повідомило, що не отримувало від Росії запит на призначення посла

Україна не планує призначати посла в Росії найближчим часом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

«Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ наразі не планується», - сказано в ньому.

Раніше МЗС повідомляв, що Україна погоджує кандидатури послів в 13 з 19 країн, де їх немає, проте про Росію не йшлося.

«Міністр закордонних справ України не вносив на розгляд президента України подання щодо кандидатури для призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Російській Федерації», - сказано у повідомленні.

У січні російські ЗМІ повідомляли про те, що РФ підбирає кандидатуру для призначення свого посла в Україні.

Водночас МЗС повідомило, що не отримувало від Росії запит на призначення посла.

«Запитів на агреман від російської сторони Міністерству закордонних справ України не надходило», - зазначили в Міністерстві.

У разі отримання від російської сторони ноти із запитом на агреман Україна має намір діяти відповідно до усталеної міжнародної практики.

Як повідомлялось, у понеділок, 10 лютого, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна може повернути свого посла в Москву, і що Росія теж не проти повернути свого посла до Києва.

Нагадаємо, Україна звільнила посла в Росії Володимира Єльченка в грудні 2015 року, а Росія свого посла в Україні Михайла Зурабова - в липні 2016 року.