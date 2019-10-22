У Путіна звинувачують у затримці нормандського саміту «одну зі сторін»



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Дмитро Пєсков розказав про складнощі з нормандським форматом

Прессекретар Путіна не уточнив, про яку з чотирьох сторін цього формату, в який входять Україна, Росія, Німеччина і Франція, йдеться

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що підготовка саміту «нормандської четвірки» ускладнилася через нові підходи і запити «однієї зі сторін». Про це повідомляє ТАСС.

«Зараз ніяких конкретно визначених термінів (саміту, - ред.) немає і бути не може, тому що, як ви знаєте позицію президента РФ Володимира Путіна, спочатку (повинна бути, - ред.) підготовка, а потім - саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін», - стверджує Пєсков.

Про яку з чотирьох сторін цього формату, в який входять Україна, Росія, Німеччина і Франція, йдеться, він не уточнив.

Представник Кремля констатував, що «нормандському формату зараз важко». І додав, що «в ситуації, коли одна зі сторін заявляє про якісь нові підходи, нормандський формат зазнає певних труднощів з тим, щоб належним чином підготувати такий саміт, і це затягує настільки цінний час».

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін в ході розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висунув ряд вимог до саміту нормандської четвірки. Російський лідер наполягає на імплементації «формули Штайнмаєра» в українське законодавство, а також на розведенні сил у Петровському і Золотому.

Крім того, в Росії заявили, що вимога України про розпуск самопроголошених Донецької і Луганської «народних республік», наявність яких не прописана у Мінських домовленостях, виявилася несподіваною для учасників нормандського формату.

Як повідомлялось, розведення сил у Золотого і Петровського було заплановано на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали. В українському Міноборони повідомили, що ВСУ технічно готові до розведення військ в Петровському і Золотому.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил в Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму «тиші» різко збільшилася, але у той же час заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.

16 жовтня президент Володимир Зеленський запевнив, що розведення сил і засобів у Петровському і Золотому не відбудеться, поки не будуть дотримані сім днів «тиші», зафіксовані місією ОБСЄ.

18 жовтня СЦКК підтвердив, що російсько-окупаційні війська після тривалої перерви застосували важку артилерію, а також обстріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм ділянку розведення № 2 Золоте-4.

Джерело: Укрінформ