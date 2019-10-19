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    Меркель відзвітувала Путіну про підготовку зустрічі Нормандської четвірки

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    Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним - Меркель відзвітувала Путіну про підготовку зустрічі Нормандської четвірки
    Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним

    Центральною темою розмови була підготовка саміту в нормандському форматі найближчим часом

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили підготовку зустрічі Нормандської четвірки, а також ситуацію в Сирії, Лівії та газовий транзит через Україну.

    Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт,.

    Зазначається, що Меркель провела телефонну розмову з Путіним.

    Зайберт заявив, що центральною темою розмови була підготовка саміту в нормандському форматі найближчим часом.

    Як відомо, у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді.

    Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

    Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

    Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

    За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

    Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

    Нормандська четвірка Росія Німеччина Ангела Меркель саміт Путін політика
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