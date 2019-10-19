Меркель відзвітувала Путіну про підготовку зустрічі Нормандської четвірки



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Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним

Центральною темою розмови була підготовка саміту в нормандському форматі найближчим часом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили підготовку зустрічі Нормандської четвірки, а також ситуацію в Сирії, Лівії та газовий транзит через Україну.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт,.

Зазначається, що Меркель провела телефонну розмову з Путіним.

Зайберт заявив, що центральною темою розмови була підготовка саміту в нормандському форматі найближчим часом.

Як відомо, у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді.

Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.