Макрон і Путін телефоном обговорили зустріч у нормандському форматі
Розмова лідерів двох країн відбулася з ініціативи французької сторони
Президенти Франції та Російської Федерації у понеділок, 21 жовтня, в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту нормандському форматі.
Про це повідомляє пресслужба Кремля.
Як повідомляється, розмова лідерів двох країн відбулася з ініціативи французької сторони.
Зазначається, що Володимир Путін «знову акцентував доцільність його (саміту - ред.) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод».
«Досягнута домовленість, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів та міністерствами закордонних справ», - йдеться в повідомленні.
Також у Кремлі заявили, що «від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в «нормандському форматі» та в контактній групі».
«Насамперед, це стосується розведення сил і коштів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство «формули Штайнмаєра», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Берліні повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили підготовку зустрічі Нормандської четвірки, а також ситуацію в Сирії, Лівії та газовий транзит через Україну.
Як відомо, у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді.
Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.
Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.
За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.
Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.