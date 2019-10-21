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    Макрон і Путін телефоном обговорили зустріч у нормандському форматі

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    Еммануель Макрон і Володимир Путін - Макрон і Путін телефоном обговорили зустріч у нормандському форматі
    Еммануель Макрон і Володимир Путін
    Фото: kremlin.ru

    Розмова лідерів двох країн відбулася з ініціативи французької сторони

    Президенти Франції та Російської Федерації у понеділок, 21 жовтня, в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту нормандському форматі.

    Про це повідомляє пресслужба Кремля.

    Як повідомляється, розмова лідерів двох країн відбулася з ініціативи французької сторони.

    Зазначається, що Володимир Путін «знову акцентував доцільність його (саміту - ред.) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод».

    «Досягнута домовленість, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів та міністерствами закордонних справ», - йдеться в повідомленні.

    Також у Кремлі заявили, що «від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в «нормандському форматі» та в контактній групі».

    «Насамперед, це стосується розведення сил і коштів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство «формули Штайнмаєра», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у Берліні повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили підготовку зустрічі Нормандської четвірки, а також ситуацію в Сирії, Лівії та газовий транзит через Україну.

    Як відомо, у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді.

    Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

    Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

    Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

    За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

    Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

    Нормандська четвірка Ангела Меркель саміт Путін Сергій Лавров Еммануель Макрон Берлін робота Формула Штайнмайера
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