Макрон і Путін телефоном обговорили зустріч у нормандському форматі



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Еммануель Макрон і Володимир Путін Фото: kremlin.ru

Розмова лідерів двох країн відбулася з ініціативи французької сторони

Президенти Франції та Російської Федерації у понеділок, 21 жовтня, в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту нормандському форматі.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Як повідомляється, розмова лідерів двох країн відбулася з ініціативи французької сторони.

Зазначається, що Володимир Путін «знову акцентував доцільність його (саміту - ред.) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод».

«Досягнута домовленість, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів та міністерствами закордонних справ», - йдеться в повідомленні.

Також у Кремлі заявили, що «від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в «нормандському форматі» та в контактній групі».

«Насамперед, це стосується розведення сил і коштів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство «формули Штайнмаєра», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Берліні повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили підготовку зустрічі Нормандської четвірки, а також ситуацію в Сирії, Лівії та газовий транзит через Україну.

Як відомо, у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді.

Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.