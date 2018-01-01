Премія Рауля Валленберга, яка у грошовому вимірі становить 10 тисяч євро, заснована Радою Європи

Премію Ради Європи імені Рауля Валленберга, що присуджується за видатні здобутки у гуманітарній сфері, цього року отримав Європейський центр захисту прав ромів (ERRC) з Будапешта. Нагородження відбулось у середу, 17 січня, у Страсбурзі. «Я радий оголосити, що премія за 2018 рік присуджується організації, що долає бар'єри, з якими стикається



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У Раді Європи вручили премію Рауля Валленберга

Премія Рауля Валленберга, яка у грошовому вимірі становить 10 тисяч євро, заснована Радою Європи

Премію Ради Європи імені Рауля Валленберга, що присуджується за видатні здобутки у гуманітарній сфері, цього року отримав Європейський центр захисту прав ромів (ERRC) з Будапешта.

Нагородження відбулось у середу, 17 січня, у Страсбурзі.

«Я радий оголосити, що премія за 2018 рік присуджується організації, що долає бар'єри, з якими стикається найчисленніша меншина в Європі - роми; організації, що завдяки своїй енергії, наполегливості та вірі у верховенство права дала змогу ромам реалізовувати свої права; організації, сміливість і рішучість якої є джерелом натхнення для молодих ромів, які можуть таким чином уявити собі майбутнє, сповнене нових перспектив», - наголосив на церемонії вручення генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.

Він нагадав, що Європейський центр захисту прав ромів діє у багатьох країнах світу, обстоюючи права людини та борючись із дискримінацією щодо ромів.

Премія Рауля Валленберга, яка у грошовому вимірі становить 10 тисяч євро, заснована Радою Європи з ініціативи уряду Швеції й угорського парламенту у 2012 році на честь шведського дипломата, який врятував десятки тисяч угорських євреїв у період Голокосту. За заслуги перед людством Валленбергові встановлені пам'ятники у багатьох містах світу, а ізраїльський Інститут катастрофи і героїзму «Яд ва-Шем»у 1963 році визнав його Праведником народів світу.

Ця премія присуджується що два роки. Раніше її отримали молодий кінорежисер з Туреччини Ельмас Арус (2014 рік) і грецька асоціація допомоги біженцям «Агкалія» з острова Лесбос (2016 рік).

Джерело: Укрінформ