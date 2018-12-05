У Раді пропонують присвоїти Степану Бандері звання Героя України



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Степан Бандера був вбитий у Мюнхені агентом КДБ

Текст документу на сайті Верховної Ради наразі відсутній

У Верховній Раді пропонують присвоїти провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України (посмертно). Про це йдеться в проекті постанови №9368, зареєстрованому на сайті Ради.

Автором проекту став 21 народний депутат від фракцій БПП і «Народний фронт». Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

22 січня 2010 року президент Віктор Ющенко своїм указом удостоїв Степана Андрійовича Бандеру звання Героя України.

2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд позбавив С.Бандеру звання Героя України, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) залишив у силі це рішення Донецького окружного адміністративного суду.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області. З 1940 року очолив Організацію українських націоналістів. Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року Він похований на кладовищі у Мюнхені.