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    У Раді пропонують присвоїти Степану Бандері звання Героя України

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    Степан Бандера був вбитий у Мюнхені агентом КДБ&nbsp; - У Раді пропонують присвоїти Степану Бандері звання Героя України
    Степан Бандера був вбитий у Мюнхені агентом КДБ 

    Текст документу на сайті Верховної Ради наразі відсутній

    У Верховній Раді пропонують присвоїти провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України (посмертно). Про це йдеться в проекті постанови №9368, зареєстрованому на сайті Ради.

    Автором проекту став 21 народний депутат від фракцій БПП і «Народний фронт». Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

    22 січня 2010 року президент Віктор Ющенко своїм указом удостоїв Степана Андрійовича Бандеру звання Героя України.

    2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд позбавив С.Бандеру звання Героя України, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) залишив у силі це рішення Донецького окружного адміністративного суду.

    Степан Бандера народився 1 січня 1909 в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області. З 1940 року очолив Організацію українських націоналістів. Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року Він похований на кладовищі у Мюнхені.

     

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