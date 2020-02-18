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    У Раді пропонують включати однакові поправки до законопроєкту як одну

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    <p>&laquo;А поправки все летять&raquo;, - так підписав фото першого віце-спікера Ради Руслана Стефанчука парламентський фотокореспондент Ян Доброносов</p> <p>&nbsp;</p> - У Раді пропонують включати однакові поправки до законопроєкту як одну

    «А поправки все летять», - так підписав фото першого віце-спікера Ради Руслана Стефанчука парламентський фотокореспондент Ян Доброносов

     

    Фото: Ян Доброносов, facebook.com/yan.dobronosov

    Рішення про визначення кількох поправок як однієї обиратиме профільний комітет

    У Верховній Раді 68 народних депутатів пропонують парламенту включати однакові поправки до законопроєкту при розгляді в другому читанні в порівняльній таблиці як одну. Про це сказано в законопроєкті №3018 від 5 лютого.

    Рішення про визначення кількох поправок як однієї обиратиме профільний комітет.

    Відповідну зміну пропонується внести в регламент Ради.

    Документ також передбачає, що при розгляді законопроєктів у другому читанні спочатку будуть розглядатися враховані профільним комітетом поправки, а потім - відхилені.

    Якщо час завершення розгляду всіх поправок вийшов за межі пленарного засідання (тобто за межі 10:00 - 18:00), то голосування за прийняття законопроєкту в цілому може відбуватися на наступному пленарному засіданні.

    Також пропонується скоротити термін ознайомлення депутатів із законопроєктами в першому і другому читаннях з відповідно 7 і 10 днів до 5.

    Крім того, передбачено, що перерву на 30 хвилин дві фракції (групи) зможуть взяти всього 1 раз під час одного пленарного засідання.

    Пропонується також змінити розпорядок роботи депутатів у п'ятницю: продовжити ранкове засідання до 16:00, з 14:30 передбачити оприлюднення запитів депутатів, з 15:00 до 16:00 - час для виступу депутатів.

    Також пропонується встановити можливість одноразово змінити тривалість пленарного засідання в будь-який момент роботи парламенту, а не тільки на ранковому засіданні.

    Законопроєкт також передбачає, що зареєструвати проєкт постанови про скасування рішення Ради про прийняття закону (або постанови) зможуть народні депутати в кількості найменшої фракції парламенту (в 9 скликанні - не менше 17 депутатів), а не як зараз будь-який депутат.

    У пояснювальній записці сказано, що метою законопроєкту є підвищення ефективності процедур обговорення і голосування законопроєктів, а також виключення можливості використання регламентних процедур для зриву або штучного затягування розгляду підготовлених до розгляду законопроєктів.

    Нагадаємо, у вівторок Рада продовжила розгляд законопроєкту про запуск ринку землі, до якого подано 4 тис. поправок. До цього Рада розглянула лише 216 з них.

    Верховна Рада депутат закон
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