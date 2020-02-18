Рада сьогодні продовжить розгляд закону про ринок землі



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Парламент намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня

Верховна Рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроєкт про відкриття ринку землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроєкту президента Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроєкт про нацбезпеку, а також у другому читанні законопроєкт про запобігання корупції.

Нагадаємо, Рада намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.