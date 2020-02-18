  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада сьогодні продовжить розгляд закону про ринок землі

    • Розсилка
    Рада сьогодні продовжить розгляд закону про ринок землі

    Парламент намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня

    Верховна Рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроєкт про відкриття ринку землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

    Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроєкту президента Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроєкт про нацбезпеку, а також у другому читанні законопроєкт про запобігання корупції.

    Нагадаємо, Рада намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня.

    Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

    6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

    Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

    Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

    Читайте також:

     

    Верховна Рада депутат земля ринок закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ