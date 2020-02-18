Рада сьогодні продовжить розгляд закону про ринок землі
Парламент намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня
Верховна Рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроєкт про відкриття ринку землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.
Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроєкту президента Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроєкт про нацбезпеку, а також у другому читанні законопроєкт про запобігання корупції.
Нагадаємо, Рада намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня.
Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.
Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.
Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.