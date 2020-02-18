«Виборці скажуть, що я погана людина»: Арахамію спіймали на порушенні правил дорожнього руху



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Давид Арахамія перебігав дорогу біля Верховної Ради Скріншот з відео

Депутат заявив, що він поставив під загрозу лише своє життя, і при необхідності зробить це іще раз

Главу фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамію упіймали, коли той перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Момент порушення правил дорожнього руху зафіксували журналісти проєкту «Зупини лося».

Арахамія заявив, що він поставив під загрозу лише своє життя, і при необхідності зробить це іще раз. Також він визнав, що за такий вчинок виборці вважатимуть його поганою людиною.

«Вибачте, але просто потрібно було бігти. Я ж тільки своє життя ставлю під загрозу... Виборці скажуть, що я погана людина. Але я буду намагатися коригувати свою поведінку з інших питань. Я зараз іще побіжу. Якщо я дійсно поспішатиму... на жаль, так ми були виховані в радянські часи», – зазначив глава фракції «Слуга народу».

Арахамія додав, що якби з ним були його діти, то він так ніколи не вчинив би.

«Коли я з дітьми, ніколи цього не роблю, тому що не можна їм подавати поганий приклад», – сказав нардеп.