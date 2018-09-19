У Раді відклали розгляд законопроектів щодо «євроблях»



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Южаніна зазначила, що поправки від активістів також подані

Законопроекти про нові правила ввезення в Україну автомобілів на єврономерах не готові до другого читання, їх розгляд у Верховній Раді відбудеться не раніше початку листопада. Про це заявила глава парламентського комітету з питань податкової політики Ніна Южаніна.

За її словами, законопроекти №8487 і №8488 до другого читання повністю або нівелюються до нуля або змінюється їх концепція. «Розглядати поправки до другого читання зараз на комітеті немає сенсу», - зазначила Южаніна, яку цитує Liga.net.

Южаніна повідомила, що до законопроекту, який стосується змін акцизного податку, подана 91 поправка. Більшість з них стосується зміни формули. «Більшість поправок стосується зміни коефіцієнта віку або заміни його на коефіцієнт екології або понижуючих коефіцієнтів саме до коефіцієнта віку. З приводу базових ставок: базові ставки в 50 і 75 євро за тисячу куб см не мають особливих поправок», - зазначила вона, додавши, що є поправки в залежності від об'єму двигуна - передбачене їх зростання вдвічі після 3 тис. куб см.

За словами глави профільного комітету, більшість поправок і пропозицій стосується того, щоб акциз звести до 200-300 євро. «Не ті зовсім суми, які запропоновані законопроектом в першому читанні», - зазначила вона.

«Найгірше те, що всі поправки стосуються скасування тих контролюючих та обмежувальних заходів, які ми планували ввести після проведення процедури розмитнення авто і після дозволу на майбутнє розмитнювати авто за встановленими новими правилами. Це говорить про те, що законопроекти до другого читання повністю або нівелюються до нуля або змінюється їх концепція. І тому розглядати поправки до другого читання зараз на комітеті немає сенсу», - підкреслила вона.

Южаніна зазначила, що Мінфін тепер повинен зробити нові розрахунки по всіх пропозиціях і подати на розгляд комітету. «Тому вчора було прийнято рішення членами комітету, що ми звертаємося одним листом до всіх міністерств... про те, який з варіантів ми можемо підтримати», - додала вона.

Відповідаючи на питання, чи ведеться діалог з протестуючими власниками авто на єврономерах під Кабміном, Южаніна зазначила, що поправки від активістів також подані. «Вони зробили свою роботу. Зараз робота в комітеті не залежить від них», - сказала вона.

Нагадаємо, 19 вересня у центрі Києва під будівлею Кабміну зібралося близько 5 тис. учасників мітингу, які вимагають поліпшення умов розмитнення авто на єврономерах.