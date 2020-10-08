У Раду замість Вакарчука прийде захисник Донецького аеропорту



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Андрій Шараскін за участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента — медаль «Учасник антитерористичної операції»

Науковець і режисер Андрій Шараскін з початку серпня 2014 до січня 2016 року був учасником війни на Донбасі, - пресслужба партії

Народним депутатом і членом фракції «Голос» замість Святослава Вакарчука стане доброволець, науковець, режисер та актор Андрій Шараскін. Про це повідомляє пресслужба партії.

У партії пояснили, чому депутатом від «Голосу» буде Шараскін, а не Аліна Свідерська, яку Центральна виборча комісія раніше вже визнала обраною депутаткою замість Вакарчука.

«Сьогодні минув останній день, коли вона мала подати документи в ЦВК, тому автоматично заходить Шараскін. Аліна ухвалила рішення лишатися в команді «Голосу», але не заходити в Раду», — уточнив прессекретар партії Ярема Дух.

До відома, з початку серпня 2014 до січня 2016 року він був учасником війни на Донбасі. З 2016 року його обрали заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019 році він очолив Координаційну раду добровольців та волонтерів Національного Форуму «Трансформація України».

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента — медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».

За інформацією громадського руху «Чесно», до війни він відкрив у Львові електронний тир, створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі. Був власником рекламної компанії.

Також Шараскін був режисером Львівського театру для дітей та юнацтва, знімався у телесеріалах, працював актором у різних театрах. Керівник та засновник «Національного бюро креативу».

Нагадаємо, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію до парламенту.