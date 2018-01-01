У редакції «Вестей» проходять обшуки

Серед силовиків, які проводять обшуки в офісі, є представники військової прокуратури

Співробітники Нацполіції та головної військової прокуратури ГПУ прийшли з обшуками до редакції газети «Вести», розташованої в офісі БЦ «Гулівер». Про це повідомила у Facebook головний редактор газети «Вести» і сайту Vesti-ukr.com Оксана Омельченко. «...Близько 6-ї ранку оточили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед силовиків, які проводять обшуки в офісі, є представники військової прокуратури

Співробітники Нацполіції та головної військової прокуратури ГПУ прийшли з обшуками до редакції газети «Вести», розташованої в офісі БЦ «Гулівер».

Про це повідомила у Facebook головний редактор газети «Вести» і сайту Vesti-ukr.com Оксана Омельченко.

«...Близько 6-ї ранку оточили «Гулівер», заходять на наш поверх такі «милі» люди. Колеги з Радіо передають, що звук такий, ніби почали все трощити. Скоро починаємо на сайті онлайн. Якраз сьогодні готували до друку другу частину розслідування про Нацагентство і його друзів», - написала головний редактор газети.

За її словами, силовому захопленню офісу «Вестей» передувало розслідування про діяльність АРМА (Нацагентство з питань виявлення, розшуку і управління активами, отриманими від корупційних і інших злочинів).

В той же час на сайті Нацагенства з управління активами пояснюють, що 8 лютого фактично передали в управління відомства всі приміщення на 31, 32 та 33 поверхах торговельно-офісного комплексу Gulliver, не зважаючи на «опір невстановлених осіб».

Зазначається, що наразі Нацагентство передало ці приміщення в управління компанії-управителю відповідно до укладеного договору управління майном.

Холдинг «Вести» знаходиться на 32 поверсі.