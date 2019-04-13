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    У ресторані Дніпра знайшли 18 змій

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    У ресторані Дніпра знайшли 18 змій

    Знайшли змій співробітники ресторану на відкритій території закладу

    У Дніпрі на території ресторану по вулиці Січеславська Набережна працівники виявили 18 змій.

    Про це повідомила прес-служба ДСНС в п'ятницю, 12 квітня.

    Знайшли змій співробітники ресторану на відкритій території закладу і викликали рятувальників. Коли вони прибули на місце, то провели ретельне обстеження прилеглої території ресторану.

    В результаті знайшли 18 плазунів, яких довелося ловити за допомогою спеціальних інструментів.

    «Змій вивезли за межі міста. З громадянами проведена роз'яснювальна робота про заходи безпеки в разі виявлення змій», - сказано в повідомленні.

    ДСНС робота
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