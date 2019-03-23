Три облгази Фірташа оштрафували на 2,5 млн за понаднормове нарахування в платіжках



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Штрафні санкції для кожного оператора є максимальною сумою фінансового покарання в цьому випадку

Рішення регулятора торкнулось компаній «Вінницягаз», «Волиньгаз» та «Київоблгаз»

У результаті проведених перевірок Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф за невиконання рішення регулятора про заборону донарахувань у платіжках за газ на трьох операторів газорозподільних мереж на загальну суму 2,55 млн грн.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 22 березня.

Рішення регулятора торкнулось компаній «Вінницягаз», «Волиньгаз» та «Київоблгаз», при цьому штрафні санкції для кожного оператора ГРС становили 850 тис. грн, що є максимальною сумою фінансового покарання в цьому випадку.

Регулятор наклав штраф за порушення ліцензійних умов та невиконання рішень НКРЕКП, а також зобов'язав провести перерахунки щодо тих конкретних споживачів, стосовно яких проводилась перевірка - до 5 квітня 2019 року.

Крім того, Нацкомісія своїм рішенням зобов'язала зробити перерахунок додаткових нарахувань за весь період, починаючи з жовтня 2018 року, щодо всіх споживачів, стосовно яких здійснювались такі донарахування.

За пропозицією голови Нацкомісії Оксани Кривенко, до рішення було додано пункт про подачу звернення до Антимонопольного комітету для проведення розслідування про зловживання монопольним становищем компаніями.

Як відомо, перевірки «Вінницягазу», «Волиньгазу» і «Київоблгазу», які входять до групи «Регіональна газова компанія», що належить бізнесмену Дмитру Фірташу, раніше показали незаконність додаткових нарахувань обсягів газу побутовим споживачам із використанням коефіцієнтів.

У березні НКРЕКП почала перевіряти облгази через «захмарні» платіжки українців.

На початку лютого Антимонопольний комітет розпочав перевірку облгазів, У АМКУ відзначили значну кількість скарг, яка надходить від населення щодо додаткових нарахувань у платіжках.

Раніше повідомлялося про отримання українцями платіжок за газ із завищеними сумами.

Платіжки за газ оформлювали із перерахунками за 30 місяців після скасування Касаційним адмінсудом Верховного суду встановлених урядом в 2016 році норм споживання газу для споживачів без лічильників

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що облгази вчинили шахрайство, скасувавши норми споживання газу 3,3 кубометра на одну особу та повернувши через суд норму 9,8 кубометра. Також Гройсман заявив, що Національна комісія детально перевірить усі облгази країни через шахрайство з платіжками та порадив платити лише за фактично спожитий газ і не більше 8,55 грн за кубометр.

Джерело: УНІАН