У РФ знову заговорили про перезавантаження відносин зі США



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Глава комітету по міжнародним відносинам Ради Федерації РФ Костянтин Косачов

У Москві позитивно відреагували на завершення розслідування прокурора Роберта Мюллера

Очільник Комітету по міжнародним відносинам Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив про те, що Москва готова до нормалізації відносин із США. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Цьому на думку російського сенатора сприятиме поява доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, в якій той не знайшов фактів систематичної змови між командою Дональда Трампа і РФ під час виборів 2016 року в США. Проте, як відзначив Косачов, на сьогодні не відомо, чи очільник Білого дому ризикне спробувати перезавантажити двосторонні відносини із РФ.

Сам же очільник Комітету щодо міжнародних відносин Ради Федерації заявив про те, що Москва готова до нормалізації взаємодії із США.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

У Конгресі США тепер хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера.

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

На черзі залишається процес над давнім соратником Дональда Трампа Роджером Стоуном.

У п'ятницю, 22 березня, генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

У Конгресі США вимагали публікації доповіді про втручання РФ у вибори.