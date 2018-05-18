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    У Рівному СБУ затримала злочинців, які видавали себе за військових

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    Спектр протиправної діяльності затриманих був широким
    Спектр протиправної діяльності затриманих був широким

    Банда збувала наркотики, перероблену зброю та копала бурштин

    У Рівному співробітники Служби безпеки України затримали банду, яка удавала із себе військових і займалася збутом психотропних засобів, переробленої вогнепальної зброї, а також незаконним видобутком бурштину, інформує у Facebook прес-служба СБУ. 

    Організоване злочинне угруповання робило свої чорні справи у військовій формі ЗСУ встановленого зразку. До складу банди входили раніше судимі за кримінальні злочини місцеві мешканці.

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    У Рівному СБУ затримала злочинців, які видавали себе за військових
    У Рівному СБУ затримала злочинців, які видавали себе за військових
    У Рівному СБУ затримала злочинців, які видавали себе за військових

    Спектр протиправної діяльності затриманих був широкий: збут психотропних речовин, переробленої вогнепальної зброї і незаконне копання бурштину. Трьох фігурантів справи затримали в Рівному під час збуту метамфітаміну.

    У помешканні бандитів знайшли великі об'єми психотропних засобів та марихуани, набої, холодну зброю, а також бурштин-сирець.

    Двом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження триває за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України.

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