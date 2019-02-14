У Рівному затримали кримінального авторитета при вимаганні $100 тисяч



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Від дій злочинного угрупування постраждав громадянин Італії

В Рівному затримали лідера злочинного угруповання, яке діє на території Рівненської області з 2011 року.

Про це в Facebook повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

За його словами, посередника та керівника злочинного угруповання було затримано при вимаганні 100 тисяч долларів.

«Саме злочинне угруповання «Федора» у період з 2011 року й по теперішній час на території Рівненщини займалося вимаганням грошей шляхом погроз фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням майна шляхом його підпалу, залякуванням громадян, зокрема приватних підприємців, з єдиною метою - власне збагачення», - написав він.

Аброськін відзначив, що від дій злочинного угрупування постраждав громадянин Італії.

«Не минула участь потрапити під «каток» цієї банди й громадянина Італії, який ще в 2008 році прийняв рішення вкласти гроші в ресторанний бізнес на території нашої країні. Він пройшов все, що можливо пройти: й підпали авто, двічі нанесення тяжких тілесних ушкоджень, ледь вижив, потім підпал приміщення кафе, примушення покинути нашу країну й залишити все майно покидькам. За цей час він пройшов і наші «чесні суди», втратив жінку заради якої приїхав з Італії - вона померла. Але він, як стійкий олов’яний солдат все шукав правду», - зазначив він.