  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Представник президента Польщі пояснив, чому проігнорували Путіна

    • Розсилка
    <p>В МЗС Росії дорікнули Варшаві у &laquo;ігноруванні історичної логіки&raquo;</p> - Представник президента Польщі пояснив, чому проігнорували Путіна

    В МЗС Росії дорікнули Варшаві у «ігноруванні історичної логіки»

    Канцелярія президента Польщі не запросила Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни

    Польща відзначатиме 80-ту річницю початку Другої світової війни з представниками країн, з якими сьогодні тісно співпрацює у цілях встановлення миру на основі дотримання міжнародного права, поваги суверенітету держав і їхньої територіальної цілісності.

    «Порушення цих правил було ознакою агресорів 1939 року і залишається найбільшою загрозою миру сьогодні», - сказав представник президента Польщі Кшиштоф Щерський, пояснивши відмову Варшави запросити на церемонію президента Росії Володимира Путіна, пише агентство PAP.

    Раніше в МЗС Росії дорікнули Варшаві у «ігноруванні історичної логіки». Обурення Москви викликало те, що на заходи польська влада запросила тільки партнерів з країн ЄС, НАТО і «Східного партнерства».

    Нагадаємо, в лютому МЗС Польщі пропонувало запросити президента РФ Володимира Путіна, але згодом від цієї ідеї Варшава відмовилася. Канцелярія президента Польщі не запросила Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

    Джерело: РБК

    Читайте також
    ЄС Росія Польща НАТО Путін Друга світова війна Анджей Дуда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ