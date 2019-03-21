Представник президента Польщі пояснив, чому проігнорували Путіна
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В МЗС Росії дорікнули Варшаві у «ігноруванні історичної логіки»
Канцелярія президента Польщі не запросила Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни
Польща відзначатиме 80-ту річницю початку Другої світової війни з представниками країн, з якими сьогодні тісно співпрацює у цілях встановлення миру на основі дотримання міжнародного права, поваги суверенітету держав і їхньої територіальної цілісності.
«Порушення цих правил було ознакою агресорів 1939 року і залишається найбільшою загрозою миру сьогодні», - сказав представник президента Польщі Кшиштоф Щерський, пояснивши відмову Варшави запросити на церемонію президента Росії Володимира Путіна, пише агентство PAP.
Раніше в МЗС Росії дорікнули Варшаві у «ігноруванні історичної логіки». Обурення Москви викликало те, що на заходи польська влада запросила тільки партнерів з країн ЄС, НАТО і «Східного партнерства».
Нагадаємо, в лютому МЗС Польщі пропонувало запросити президента РФ Володимира Путіна, але згодом від цієї ідеї Варшава відмовилася. Канцелярія президента Польщі не запросила Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.
Джерело: РБК