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    У Росії поліція покарала школяра, який сказав правду про війну в Україні

    У Росії поліція покарала школяра зв правду про війну в Україні - У Росії поліція покарала школяра, який сказав правду про війну в Україні
    У Росії поліція покарала школяра зв правду про війну в Україні
    Фото: ТАСС

    До учня 6 класу додому прийшла поліція через його думку про війну

    Учня 6 класу однієї з московських шкіл Кирила (ім’я змінено) покарала столична поліція. Причина – висловлена юнаком думка під час уроку історії щодо так званої «спецоперації» Росії в Україні. Про це пише «Новая газета».

    Повідомляється, що під час шкільного уроку Кирило почав розпитувати вчительку про причини збройного конфлікту в Україні і висловив незгоду з офіційною версією. Окрім того, під час шкільної перерви учень вигукнув гасло «Слава Україні!».

    Ця історія не залишилася непоміченою для керівництва школи і співробітників інспекції у справах неповнолітніх, які викликали матір хлопця Наталію і самого Кирила до школи. Та Наталія написала заяву про те, що на її дитину чиниться тиск і забрала дитину зі школи. Наступного дня, у неділю, додому до Кирила прийшла поліція. Оскільки він не відкрив їм двері, вони вимкнули світло у квартирі.

    Повідомляється також, що у Кирила українське коріння. Він також відвідував Український культурний центр.

    Нагадаємо, завершилося 12 днів від початку повномасштабної війни між Україною і Росією. Найбільш складна ситуація спостерігається у Харкові, Маріуполі, на Київщині і у Сумах.

    Теги: історія війна цензура поліція
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    У Росії поліція покарала школяра, який сказав правду про війну в Україні