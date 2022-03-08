У Росії поліція покарала школяра, який сказав правду про війну в Україні

До учня 6 класу додому прийшла поліція через його думку про війну

Учня 6 класу однієї з московських шкіл Кирила (ім’я змінено) покарала столична поліція. Причина – висловлена юнаком думка під час уроку історії щодо так званої «спецоперації» Росії в Україні. Про це пише «Новая газета».

Повідомляється, що під час шкільного уроку Кирило почав розпитувати вчительку про причини збройного конфлікту в Україні і висловив незгоду з офіційною версією. Окрім того, під час шкільної перерви учень вигукнув гасло «Слава Україні!».

Ця історія не залишилася непоміченою для керівництва школи і співробітників інспекції у справах неповнолітніх, які викликали матір хлопця Наталію і самого Кирила до школи. Та Наталія написала заяву про те, що на її дитину чиниться тиск і забрала дитину зі школи. Наступного дня, у неділю, додому до Кирила прийшла поліція. Оскільки він не відкрив їм двері, вони вимкнули світло у квартирі.

Повідомляється також, що у Кирила українське коріння. Він також відвідував Український культурний центр.

Нагадаємо, завершилося 12 днів від початку повномасштабної війни між Україною і Росією. Найбільш складна ситуація спостерігається у Харкові, Маріуполі, на Київщині і у Сумах.