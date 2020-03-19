В гості до Бога чи до диявола? Навіщо українські попи робили секретний вояж до Москви



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Попи виїзджають з Києва

Чим займалися у ворожій для нас країні святі отці з України насправді?

16 лютого, столичний залізничний вокзал. У вечірніх сутінках до відправлення готується потяг «Київ – Москва». За нашою інформацією, цим потягом має їхати делегація священників.

5 березня, місто Київ. На зустріч з журналістами «Грошей» приїхав священник. Він - один із тих, хто їздив до російської столиці, і після того не може мовчати. Навіть попри прямі заборони від митрополита.

«Інструктаж був перед від'їздом. Про те, щоб тримати в таїнстві всю цю поїздку - нікому не розповідати. І, по поверненню, владика Никодим також проінструктував нас всіх, щоб ми нікому нічого не розповідали про мету нашої поїздки, і нікому не казали про це», - розповідає священник з Житомирської області, отець Іван.

Заборона знімати на телефони, публікувати фото і навіть розповідати подробиці отримана всіма священниками від митрополита Житомирського і Новоград-Волинського Никодима.

Що ж такого хочуть приховати в церкві московського патріархату? Навіщо ця секретність? Першим про поїздку запитуємо у Віктора Голубовського – його називають правою рукою митрополита, і він, звісно ж, поїхав у «паломництво» – саме так було сказано називати таємну поїздку.

«В мене немає благословіння давати інтерв’ю», говорить отець Віктор. На цьому розмова про Москву завершується.

Однак правду про цю поїздку розкриває отець Іван, який, попри побоювання за своє життя, приїхав до нашої студії: «По приїзду в Москву нас зустріли, зустрічав отець Ніколай. Всіх нас посадили в один мікроавтобус, на якому ми і надалі переміщувались по Москві. Поселили нас, що мене здивувало, в Президент-отелі».

Наші журналісти зняли приїзд священників у Москві, і з вокзалу вони дійсно поїхали на тонованому автобусі до «Президент-готелю». Це – один з найбільших готелів Москви, розташований на вулиці Велика Якиманка. Раніше готель називався «Октябрський» і призначався для обслуговування зовнішньополітичної діяльності керівництва ЦК КПРС та вищих органів державної влади СРСР. Зараз готель входить до майна Управління справами президента Російської Федерації…

Невже в Росії немає монастирів, що священникам довелося жити в підпорядкованому особисто Путіну готелі? Експерти вважають, що готель міг бути обраний не випадково. «Серед російського істеблішменту цей готель називається ФСБШним, тому що безпосередньо в ньому завжди селять людей які, скажімо так, непрості. Які можуть становити інтерес для російських спецслужб», - зауважує політолог, експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник.

Враховуючи ці обставини, під виглядом паломництва могло відбуватися, що завгодно: звітування перед кураторами ФСБ, вербування чи інструктажі. І для цього російською стороною, як розповідає наш інформатор, були створені всі умови. «Така цікава ситуація, що всіх розселили кожного в окремий номер. Всі жили окремо один-від іншого», - розповідає священник з Житомирської області, отець Іван.

Окремо – на різних поверхах. Тому, навіть якщо хтось сторонній приходив «поспілкуватися», його «товариші по рясі» не дізналися б. Та й саме проживання в цьому готелі, що прямо навпроти Третьяковської галереї, обійшлося в копієчку. Адже доба проживання коштує від 100 доларів. 15 священників по 100 доларів за 7 днів – отримуємо десять з половиною тисяч. Тобто понад 250 тисяч гривень.

«Гроші» поїхали до Житомира, щоб запитати у священників про нескромний відпочинок та джерела фінансування. На жаль, з Митрополитом поспілкуватися не вдалося, але перед службою ми впіймали отця Сергія Грицаюка.Саме цей чоловік, зі слів нашого співрозмовника, займався організаційними питаннями.

«Президент-отель, чи не занадто пишне проживання для монахів, для людей божих, яким прописане скромне буття?», - питаємо у нього.

Та відповіді не отримуємо. Натомість, чуємо: «Ви були там в готелі? Ви бачили кімнати?»

«Розкажіть нам ви», - кажемо.

«Скромненькі там кімнатки, я не скажу, що такі пишні», - говорить він.

Втім, на презентаційному відео «Президент-отелю» можна побачити, що він аж ніяк не вирізняється скромністю.

Отець Сергій заперечує, що він займався організацією поїздки, але хто це робив сказати не захотів, чи не дозволили. Можливо, священники і не обирали місця проживання. Отець Іван, з яким ми поспілкувалися, розповів, що за все платили росіяни: «Все це було за рахунок, я так зрозумів, Російської православної церкви».

Чи витрачали б росіяни десятки тисяч доларів без «специфічних» причин, і, до речі, не лише на поїздку цієї делегації, а й делегацій інших єпархій? – питання риторичне.

До речі, це не перше «паломництво» священників з України до Москви. Так, 20 січня в Москві Митрополит Іларіон, який в російській церкві відповідає за міжнародні контакти, розповідає про делегацію з Кіровограда. І резюмує, що Російська церква воює в Україні всіма способами. «Нашій церкві була об’явлена війна. І коли нам потрібно було стати на захист нашої церкви, наших вірян, нашої багатомільйонної пастви в Україні, ми зробили, робимо і будемо робити все можливе», - сказав він.

Про поїздку Кіровоградської Єпархії, як і Житомирської, в мережі інформації майже немає. Хоч, зазвичай, всі церковні події висвітлюють, не соромлячись публічності. Нам все ж вдалося відшукати відео літургії за участі Житомирської делегації, та все того ж Іларіона, на думку якого в Україні йде церковна війна.

Тому нас не дивує позиція митрополита Житомирського Никодима озвучена у Москві: «Наші священники – молоді пастирі – влились в умови розколу. Вони живуть і служать в храмах, де постійно потрібно пам’ятати, що ворог не спить. Що йде наступ на святу канонічну церкву». Тобто він думку про війну розділяє. І ділиться враженнями від зустрічі з «Самим» Кирилом Гундяєвим - любителем дорогих авто та годинників. Тим самим, який всіма способами підтримує політику Путіна.

«Коли ми зустрілися зі святійшим патріархом Кирилом Московським і всієї Русі, це було щось неймовірне. Це була така любов! Він прийняв нас, як своїх дітей. Обійняв і благословив», - розповідав Нікодим.

Та що ж насправді ховається за благородним словом «паломництво». Відповідь на це питання нам дав отець Іван, і вона нас шокувала. «Оце, так би мовити, близьке коло Никодима - вони їздили з ним разом, і потім вже я дізнався, що там, куди вони їздили, цікавилися ситуацією в Житомирській єпархії. Яка є на даний час. Що в нас тут відбувається», - розповів отець Іван.

Ми уточнюємо деталі, що саме цікавило їхніх співрозмовників, до яких не всіх «паломників» з України взяли на зустріч, і відповідь наштовхує на думки про шпіонаж.

«Він сказав, що Іларіон поставив йому таке запитання: надавати інформацію про ситуацію в Житомирі. І ще він йому так зауважив, мовляв, ти знаєш, про яку ситуацію. І сказав ще: «Про ситуацію органів влади та правоохоронців я сам інформацію сам здобуду»», - розповідає отець Іван.

Після цих слів зібрання владної верхівки Житомира та навіть правоохоронців на пишне святкування новосілля Никодима, яке відбулося нещодавно, більше скидається на з’їзд агентів Кремля. Самі ж священники все заперечують, але в цьому вже розбиратися контррозвідці та СБУ, до якої ми публічно звертаємося з проханням відреагувати на цю інформацію.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар

Джерело: УНІАН