Україна може вимагати відключення Росії від SWIFT, – Кравчук

Леонід Кравчук вважає, що найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі - це дипломатичний

Кравчук заявляє, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи

Якщо Росія не буде робити жодних кроків назустріч щодо Донбасу, Україна може наполягти на посиленні санкцій проти Москви.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

Кравчук зазначив, що мова йде про пропозицію відключити Росію від міжнародної платіжної системи.

Кравчук заявляє, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи.

«Початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій про тиск на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо просити і вимагати», – зазначив Кравчук.

Голова української делегації, однак, впевнений, що найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі – це дипломатичний.

«Якщо Росія не хоче домовитися дипломатичним і політичним шляхом, Україна має зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність», – резюмував Кравчук.