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    У Росії затримали активіста, який встановив «надгробок» Путіну

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    У Росії затримали активіста, який встановив «надгробок» Путіну

    Активіст встановив «інсталяцію у вигляді могили» Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету

    У російському місті Набережні Челни затримали активіста, який встановив «надгробок» президенту РФ Володимиру Путіну.

    Про це повідомляє видання «МБХ медіа» з посиланням на правозахисника Рузіля Мінгалімова.

    Активіст Карім Ямадаєв нібито встановив «інсталяцію у вигляді могили» Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету.

    На Ямадаєва склали протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції.

    За цією статтею активісту загрожує до 30 діб позбавлення волі і до 300 тисяч рублів штрафу.

    «Вчора (10 березня — ред) Каріма забрали з дому о шостій годині вечора», — розповів правозахисник.

    За версією слідства, активіст 10 березня нібито з 5.00 до 7.00 пішов і встановив «надгробок». Повідомляється, що суд над активістом призначили на 12 березня.

    Раніше Ямадаєва вже затримували і арештовували на 8 діб за інсталяцію «Пам'ятник жертвам політичних репресій» в Набережних Челнах, де зобразив Володимира Путіна, що підноситься над політв'язнями.

    Росія суд Путін арешт
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