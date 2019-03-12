У Росії затримали активіста, який встановив «надгробок» Путіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активіст встановив «інсталяцію у вигляді могили» Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету

У російському місті Набережні Челни затримали активіста, який встановив «надгробок» президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє видання «МБХ медіа» з посиланням на правозахисника Рузіля Мінгалімова.

Активіст Карім Ямадаєв нібито встановив «інсталяцію у вигляді могили» Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету.

На Ямадаєва склали протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції.

За цією статтею активісту загрожує до 30 діб позбавлення волі і до 300 тисяч рублів штрафу.

«Вчора (10 березня — ред) Каріма забрали з дому о шостій годині вечора», — розповів правозахисник.

«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина». В телеграм-канале «Бессрочка Челны» появились фото с надгробием с фотографией Путина. Фото: Twitter/Денис Стяжкин pic.twitter.com/Jdk0WCCYSK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 березня 2019 р.

За версією слідства, активіст 10 березня нібито з 5.00 до 7.00 пішов і встановив «надгробок». Повідомляється, що суд над активістом призначили на 12 березня.

Раніше Ямадаєва вже затримували і арештовували на 8 діб за інсталяцію «Пам'ятник жертвам політичних репресій» в Набережних Челнах, де зобразив Володимира Путіна, що підноситься над політв'язнями.