Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати фігуранта справи MH17 Цемаха



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У листі відзначається, що Володимир Цемах є «провідним підозрюваним» у трагедії MH17

Європейські парламентарі відзначають, що Цемах вважається важливим свідком у розслідуванні збиття MH17

40 депутатів Європейського парламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика «ДНР» Володимира Цемаха.

При цьому європейські парламентарі відзначають, що Цемах вважається важливим свідком у розслідуванні збиття MH17.

Про це повідомила євродепутатка Каті Пірі .

У листі відзначається, що Цемах є «провідним підозрюваним» у трагедії MH17.

«Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо збиття MH17 і доступ до нього та його свідчення Спільній слідчій групі має надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть участь», - йдеться у листі.

Законодавці також відзначають, що «всі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати із слідством».

Нагадаємо, у «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17.

Як відомо, голландські слідчі хочуть допитати фігуранта справи МН17 Цемаха.

Нагадаємо, суд залишив Цемаха, який може бути ключовим свідком у справі МН17, під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.