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    Політика

    Радбез ООН вшанував жертв війни в Україні (відео)

    Хвилина мовчання в ООН за загиблими українцями внаслідок російської війни проти України - Радбез ООН вшанував жертв війни в Україні (відео)
    Хвилина мовчання в ООН за загиблими українцями внаслідок російської війни проти України
    фото: кадр з відео

    Зеленський закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв війни в Україні

    Рада безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського вшанувала жертв російського удару по торговому центру в Кременчуку.

    Вкінці свого відеозвернення Зеленський запропонував Радбезу ООН вшанувати загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання.

    «Зараз буду дуже вдячний за вшанування пам'яті українців, які загинули в цій війні. Десятки тисяч в тому числі дітей. Прошу вшанувати їх хвилиною мовчання», – сказав президент України.

    Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський теж взяв в цьому участь.

    Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

    Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

    Теги: росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Радбез ООН вшанував жертв війни в Україні (відео)