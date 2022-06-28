Радбез ООН вшанував жертв війни в Україні (відео)
Зеленський закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв війни в Україні
Рада безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського вшанувала жертв російського удару по торговому центру в Кременчуку.
Вкінці свого відеозвернення Зеленський запропонував Радбезу ООН вшанувати загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання.
«Зараз буду дуже вдячний за вшанування пам'яті українців, які загинули в цій війні. Десятки тисяч в тому числі дітей. Прошу вшанувати їх хвилиною мовчання», – сказав президент України.
Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський теж взяв в цьому участь.
Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.
Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.