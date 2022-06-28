Радбез ООН вшанував жертв війни в Україні (відео)

Хвилина мовчання в ООН за загиблими українцями внаслідок російської війни проти України

Зеленський закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв війни в Україні

Рада безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського вшанувала жертв російського удару по торговому центру в Кременчуку.

Вкінці свого відеозвернення Зеленський запропонував Радбезу ООН вшанувати загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання.

«Зараз буду дуже вдячний за вшанування пам'яті українців, які загинули в цій війні. Десятки тисяч в тому числі дітей. Прошу вшанувати їх хвилиною мовчання», – сказав президент України.

Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський теж взяв в цьому участь.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.