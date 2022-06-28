Україна закликає виключити Росію з Генасамблеї та Радбезу ООН

Росія не має права брати участь у голосуваннях, які стосуються України, закликав Зеленський

Російська Федерація має бути виключена з Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, оскільки порушує зобов'язання підтримувати мир. Про це 28 червня під час засідання Радбезу ООН сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська діють як терористи.

«Якщо терористичні дії здійснює держава, то вони не можуть залишатися непокараними. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних. За Хартією ООН – це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни, які порушують такі принципи можеть бути виключені із Генеральної Асамблеї Радою Безпеки», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія залишається в ООН і має місце постійного члена в Радбезі лише через недалекоглядність політиків в кінці холодної війни.

«Росія не має права брати участь у голосуваннях, які стосуються України. Закликаю вас позбавити Росію права голосу в Генеральній асамблеї. Це несправедливо, Росія не має права залишатися в Радбезі. Якщо ми будемо висловлювати політичну волю, то хартія ООН буде працювати», – додав президент.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.