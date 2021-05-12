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    «Євробачення 2021»: українському гурту прогнозують дев'яте місце

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    Від України на конкурс &laquo;Євробачення 2021&raquo; поїхала група Go_A з піснею &laquo;Шум&raquo; - «Євробачення 2021»: українському гурту прогнозують дев'яте місце

    Від України на конкурс «Євробачення 2021» поїхала група Go_A з піснею «Шум»

    Фото гурту Go_A/Facebook

    Ролик гурту Go_A увірвався в тренди Youtube

    Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце, раніше він був на три позиції. Про це свідчать дані Youtube «Втренді».

    Крім того, букмекери поліпшили прогноз щодо нашої країни напередодні старту міжнародного пісенного конкурсу. Зараз колектив Go_A посідає дев'яту сходинку, раніше йому прогнозували 10 місце.

    «Відео з першої репетиції на Rotterdam Ahoy в трендах Youtube на 3 місці! А ще, тепер ми посідаємо 9 місце за прогнозами», – повідомила група на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

    Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі. Для участі у шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхала група Go_A з піснею«Шум». Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

    Нагадаємо, уряд Нідерландів встановив правила для глядачів «Євробачення-2021»

    Теги: Євробачення конкурс жеребкування YouTube букмекери
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