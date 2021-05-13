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    Українська учасниця «Євробачення» отримала результат ковід-тесту

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    Тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій - Українська учасниця «Євробачення» отримала результат ковід-тесту
    Тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій
    Фото: Укрінформ

    Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15

    У Нідерландах, де цього року проходить пісенний конкурс «Євробачення-2021», солістка українського гурту Go_A отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

    Як повідомляє «Укрінформ», тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій.

    Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15.

    Напередодні солістка Go_A пропустила репетицію та пресконференцію у нідерландському Роттердамі, де цього року проходить «Євробачення-2021», через погане самопочуття.

    За протоколом артистка мала зробити ПЛР-тест на коронавірус.

    Інші учасники гурту почувалися добре і мали негативні швидкі тести на коронавірус. На пресконференцію хлопці прийшли з українським прапором та були у гарному гуморі.

    Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

    Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце, раніше він був на три позиції.

    Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

    Теги: Євробачення здоров'я музика конкурс Нідерланди артист аналізи коронавірус
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