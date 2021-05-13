Українська учасниця «Євробачення» отримала результат ковід-тесту

Тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій

Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15

У Нідерландах, де цього року проходить пісенний конкурс «Євробачення-2021», солістка українського гурту Go_A отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Як повідомляє «Укрінформ», тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій.

Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15.

Напередодні солістка Go_A пропустила репетицію та пресконференцію у нідерландському Роттердамі, де цього року проходить «Євробачення-2021», через погане самопочуття.

За протоколом артистка мала зробити ПЛР-тест на коронавірус.

Інші учасники гурту почувалися добре і мали негативні швидкі тести на коронавірус. На пресконференцію хлопці прийшли з українським прапором та були у гарному гуморі.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце, раніше він був на три позиції.

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.