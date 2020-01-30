З ліфтами і рейками. На кордоні США і Мексики знайшли найдовший тунель контрабандистів (фото)



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Цей тунель знайшли ще в серпні, проте його опис поліція США оприлюднила лише зараз

У тунелі є вентиляційна система, високовольтні електричні кабелі та ліфт на вході і водостічна система

На кордоні між США й Мексикою було виявлено найдовший тунель контрабандистів серед усіх, які коли-небудь знаходили.

Про це повідомляє ВВС.

«Американська влада заявила про виявлення найдовшого тунелю контрабанди, який колись було знайдено на кордоні з Мексикою», - йдеться у повідомленні.

Довжина підземного тунелю - 1 313 метрів, він оснащений ліфтом, рейковими шляхами, системами вентиляції та дренажу, а також високовольтними електричними лініями.

Вхід до нього розташований на території промислового об'єкту на околиці міста Тіхуана в Мексиці. Вихід знайшли в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Проте відомо, що в цьому районі активно діє мексиканський картель Сінаола, який американська влада вважає найбільшою злочинною наркотичною організацією у світі.

Засновник картелю Хоакін Ель-Чапо Гузман, який очолював його упродовж тривалого часу, наразі відбуває покарання в американській в'язниці.

Також повідомляється, що цей тунель знайшли ще в серпні, проте його опис поліція США оприлюднила лише зараз.

Середня глибина, на якій проходить тунель, складає 21 метр. Розміри підземного ходу - 175 сантиметрів у висоту і 62 сантиметри в ширину.

«Складність і довжина тунелю демонструють, наскільки довго транснаціональні злочинні організації здатні готувати операції з контрабанди», - каже спеціальний агент міністерства внутрішньої безпеки США в Сан-Дієго Карделл Морант.

З 2016 року у Каліфорнії виявили більше десяти схожих інженерних споруд.