Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 213



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У четвер обстежувалися у медиків більше 102 тисяч китайців

У четвер на території Китаю зафіксували ще 43 смертельні випадки внаслідок зараження коронавірусом. У загальній складності від невідомого типу вірусу загинули 213 осіб, а 9692 людини заразилися ним.

Про це повідомляє державний комітет КНР з питань охорони здоров'я.

Уточнюється, що 42 людини загинули в провінції Хубей і ще 1 в провінції Хейлунцзян.

Крім цього, 30 січня понад 102 тис. осіб пройшли медичне обстеження, 1982 з яких виявилися зараженими.

У четвер 47 осіб вилікували і виписали з лікарень. Всього за час спалаху коронавіруса з госпіталів виписали 171 пацієнта.

Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через коронавірус.

Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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