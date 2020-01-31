Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 213
У четвер обстежувалися у медиків більше 102 тисяч китайців
У четвер на території Китаю зафіксували ще 43 смертельні випадки внаслідок зараження коронавірусом. У загальній складності від невідомого типу вірусу загинули 213 осіб, а 9692 людини заразилися ним.
Про це повідомляє державний комітет КНР з питань охорони здоров'я.
Уточнюється, що 42 людини загинули в провінції Хубей і ще 1 в провінції Хейлунцзян.
Крім цього, 30 січня понад 102 тис. осіб пройшли медичне обстеження, 1982 з яких виявилися зараженими.
У четвер 47 осіб вилікували і виписали з лікарень. Всього за час спалаху коронавіруса з госпіталів виписали 171 пацієнта.
Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через коронавірус.
Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.
До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.
Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.
Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.
За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).
За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.
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