У Румунії від грипу померло 58 осіб

Причиною смерті в більшості випадків стала відмова пацієнтів від вакцинації

Кількість жертв сезонного грипу в Румунії за останні три місяці досягла 58 осіб. Такі дані оприлюднив румунський Національний центр по боротьбі з інфекційними захворюваннями. Як повідомили в прес-службі Центру, останніми жертвами сезонного грипу стали двоє чоловіків у віці 75 і 79 років та 49-річна жінка. За даними медиків, причиною смерті в



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Причиною смерті в більшості випадків стала відмова пацієнтів від вакцинації

Кількість жертв сезонного грипу в Румунії за останні три місяці досягла 58 осіб.

Такі дані оприлюднив румунський Національний центр по боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Як повідомили в прес-службі Центру, останніми жертвами сезонного грипу стали двоє чоловіків у віці 75 і 79 років та 49-річна жінка. За даними медиків, причиною смерті в більшості випадків стала відмова пацієнтів від вакцинації.

Повідомляється також, що причиною смерті могли стати і хронічні захворювання пацієнтів.

На національному рівні було зареєстровано майже: 135 000 випадків гострих респіраторних інфекцій (клінічний грип, гострі респіраторні інфекції та пневмонія). Їх число на 51,3% вище в порівнянні з тим же періодом минулого сезону (89175). Приблизно 5 тис. чоловік захворіли на минулому тижні.

До 18 лютого 2018 року понад 950 000 чоловік в групах ризику були щеплені від грипу, вакциною поширеною Міністерством охорони здоров'я. Навіть в цих умовах Міністерство охорони здоров'я Румунії не оголосило епідемію.