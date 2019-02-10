У «Самопомочі» пояснили стрімке падіння рейтингів

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Фото: Андрій Садовий / facebook.com

Мер Львова Андрій Садовий розказав, як у «сміттєвій блокаді» були задіяні СБУ, прокуратура, поліція

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що його політичну силу «мочили» більше за останні чотири роки, ніж будь-кого, зранку до вечора обливали брудом. Саме тому його «найкраща команда», яка у 2014 році набрала багато голосів на парламентських виборах, сьогодні має значно меншу підтримку, якщо вірити соціологам.

«Скажіть, будь ласка, яку політичну силу «мочили» більше за останні чотири роки? Кого зранку і до вечора обливали брудом? Кому робили сміттєві блокади? Ми – сила, яку ненавидить сьогоднішній правлячий клас, тому що ми говоримо, те що думаємо і не граємо за чиєюсь партитурою. Коли в 2014–2015 роках Порошенко пропонував закон про особливий статус Донбасу, ми говорили, що це авантюра. Він тоді нас називав агентами Кремля. Сьогодні Петро Олексійович говорить, що дійсно треба зовсім по-іншому переосмислювати процеси», - дорікнув Садовий.

Мер Львова також прокоментував «Главкому» головну проблему міста – сміттєву, через яку знову чути про затримання вантажівок з «львівським сміттям».

«Кількість такої інформації буде збільшуватися. Як ви знаєте, вже близько двох років питанням вивезення сміття займається наша обласна державна адміністрація, місто платить мільйон гривень у день за те, щоб Львів був у безпеці. Тобто обладміністрація домовилися з двома полігонами, куди можна вивозити сміття. Адже коли саме місто цим займалося, наші зусилля блокували. Були задіяні СБУ, прокуратура, поліція тощо. На п’яти тисячах полігонів була заборона приймати львівські відходи. Плюс підбурювалися люди, сесії міських рад приймали рішення, що не можна допомагати Львову», - розказав посадовець.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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