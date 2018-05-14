У Санкт-Петербурзі тріснула багатоповерхівка (фото)

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Фото: Фонтанка.ру

На місце інциденту викликали співробітників МНС

У Московському районі Санкт-Петербургу у стіні цегляного багатоповерхового будинку помітили величезну тріщину.

По це пише місцеве видання Фонтанка.

На сполох забили ввечері 13 травня. Близько 18 години на місце інциденту на вулиці Пулковській, 8, викликали співробітників МНС.

Відомо, що горизонтальний розрив утворився в торці будинку між 4 і 5 поверхами четвертого корпусу будинку.

У прес-службі МНС Санкт-Петербурга підтвердили інцидент, заявивши, що фахівці оглядають будинок. Евакуація людей не проводилась.

Повідомляється, що 24-поверховий житловий будинок був введений в експлуатацію у 2009 році. Забудовником виступала компанія «Лек Істейт».

Нагадаємо, восени 2017 року в російському місті Іжевськ у результаті вибуху рухнув один з під'їздів житлового будинку з першого по дев'ятий поверх.