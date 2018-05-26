У секторі Газа відбулися нові зіткнення: є постраждалі

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Через нові сутички в Секторі Гази загинула одна людина, понад 80 поранено

Унаслідок зіткнень загинула одна людина, 86 отримали поранення

На кордоні з сектором Газу 25 травня відбулися нові зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими. Загинула одна людина, 86 отримали поранення.

В ізраїльських органах охорони здоров'я сказали, що чоловік помер в результаті вогнепальних поранень. У більшості випадків палестинці постраждали від сльозогінного газу або вогнепальної зброї.

«Ізраїльські військові стверджують, що близько 1,6 тисяч палестинців кидали у солдатів каміння і намагалися зруйнувати паркан на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини і кинули в бік солдатів вибуховий пристрій. Також відбулися сутички невеликих груп палестинців з ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, лідери угруповання ХАМАС відвідали табір недалеко від ізраїльського кордону, де розташувалися протестувальники, і заявили про свій намір продовжувати щотижневі мітинги.



З 30 березня 2018 року в зіткненнях в районі сектора Газа загинула вже 121 людина.