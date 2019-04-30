У Сенаті США запропонували посилити антиросійські санкції



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Американський Сенат

«Нам потрібно більше санкцій, а не менше», - заявив сенатор Грем

Сенатор республіканців Ліндсі Грэм, близький до президента США Дональда Трампа, закликав збільшити кількість санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Нам потрібно більше санкцій, а не менше», - сказав Грем.

Він розкритикував заяви радника президента Джареда Кушнера, які применшують значення втручання Кремля в американські вибори 2016 року.

«Мені дуже подобається Джаред, але він упускає важливу подробицю», - додав Грем.

Також сенатор зазначив, що Росія зламала електронну пошту кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

«Чи можете ви уявити, що ми говорили б, якби росіяни чи іранці зламали президентську команду Республіканської партії?», - сказав Грем.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо глави уряду Чечні Мусліма Хучієва, якого вважають причетним до порушень прав людини.