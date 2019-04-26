США ввели санкції проти глави уряду Чечні



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Глава уряду Чечні Муслім Хучієв

Чиновнику заборонено в’їзд у Штати, санкції також введені щодо дружини Хучієва

Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо глави уряду Чечні Мусліма Хучієва, якого вважають причетним до порушень прав людини.

Про повідомив сайт Державного департаменту США.

«Департамент має достовірну інформацію про причетність Хучієва до тортур», – ідеться в повідомленні.

Чиновнику заборонено в’їзд у Штати, санкції також введені щодо дружини Хучієва Сапіят Шабазової.

«У доповіді, підготовленій ОБСЄ, зроблено висновок про те, що посадовці чеченського уряду безкарно і протягом тривалого часу здійснюють серйозні порушення та зловживання у сфері прав людини, беручи участь у гоніннях і переслідуваннях, свавільних чи незаконних арештах або затриманнях, тортурах, насильницьких викраденнях і позасудових стратах. Ми знову закликаємо федеральну владу Росії притягти до відповідальності посадових осіб, відповідальних за порушення прав людини в Чечні, зокрема Мусліма Хучієва», – заявили в Держдепі.

У доповіді ОБСЄ, яку було оприлюднено у грудні 2018 року, ішлося про цькування і переслідування, яких зазнали в Чечні представники ЛГБТ, правозахисники, юристи, незалежні ЗМІ та некомерційні організації.

Главу Чечні Рамзана Кадирова у 2017 році США занесли до санкційного «списку Магнітського». В американському мінфіні заявляли, що Кадиров відповідає за вбивства без суду, тортури та інші грубі порушення прав людини в регіоні.