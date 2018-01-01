У середу посилиться мороз і майже не буде снігу

У Карпатах удень пройде невеликий сніг

21 лютого в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, удень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно із проясненнями, уночі без опадів, удень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця,