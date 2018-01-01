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    У середу посилиться мороз і майже не буде снігу

    У Карпатах удень пройде невеликий сніг
    21 лютого в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, удень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно із проясненнями, уночі без опадів, удень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця,
    • Сьогодні, 14:45
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    У Карпатах удень пройде невеликий сніг

    21 лютого в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, удень -2...-4 градуси.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно із проясненнями, уночі без опадів, удень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень 0...-5 градусів.

    У Карпатах уночі без опадів, удень місцями невеликий сніг, температура вночі -6...-11 градусів, удень 0...-5 градусів.

    На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, удень 0...-6 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень 0...-6 градусів.

    На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, удень 0...-6 градусів.

    На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень 0...+5 градусів.

    У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...+6 градусів.

     

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