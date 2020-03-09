У ще одного жителя Чернівців підозрюють коронавірус



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Чоловіка оглянуть лікарі та зроблять тести на коронавірус Фото: РБК-Україна

Чоловік повернувся із мандрівки хворим

Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок Covid-19, госпіталізували сьогодні, 9 березня, у Чернівцях. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

«Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок Covid-19, госпіталізували сьогодні, 9 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними. Також не підтверджено Covid-19 у контактних осіб.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

Також нагадаємо. що лікар ВООЗ приїде у Чернівці, щоб оглянути хворого на коронавірус. медик прибуде 11 березня.

Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

Нагадаємо, що в Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти. Повідомляється про шістьох загиблих.

Також нагадаємо, що станом на 9 березня кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч.