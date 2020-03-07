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    Події в Україні

    У Чернівцях госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус

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    Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні - У Чернівцях госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус
    Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні

    Усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб

    У Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну людину, яку перевірять на зараження коронавірусом.

    Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

    «Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Таким чином, усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу – у Чернівцях.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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    Чернівці епідемія коронавірус
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