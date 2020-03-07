Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтвердилися
В Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус
Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними
У Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.
Про це у суботу ввечері повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.
«Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними. Також не підтверджено Covid-19 у контактних осіб», - йдеться в повідомленні.
Всього в Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.
До слова, сьогодні у Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну людину, яку перевірять на зараження коронавірусом.
Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.