Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтвердилися



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В Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус

Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними

У Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Про це у суботу ввечері повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.

«Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними. Також не підтверджено Covid-19 у контактних осіб», - йдеться в повідомленні.

Всього в Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

До слова, сьогодні у Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну людину, яку перевірять на зараження коронавірусом.

Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.