  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтвердилися

    • Розсилка
    <p>В Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус</p> - Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтвердилися

    В Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус

    Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними

    У Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Про це у суботу ввечері повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.

    «Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, які госпіталізовані в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні є негативними. Також не підтверджено Covid-19 у контактних осіб», - йдеться в повідомленні.

    Всього в Україні зафіксований лише один випадок захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

    До слова, сьогодні у Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще одну людину, яку перевірять на зараження коронавірусом.

    Також в Україні запустили Telegram-бот, який відповідає на запитання про коронавірус.

    Читайте також:
    здоров'я медицина лікарня Чернівецька область Чернівці коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ