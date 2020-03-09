Лікар ВООЗ приїде у Чернівці, щоб оглянути хворого на коронавірус



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У мешканця Чернівців коронавірус виявили 3 березня

Хворому зробили повторний тест на коронавірус, який також дав позитивний результат.

У Чернівці 11 березня приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують.

Про це повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

«Всесвітня організація охорони здоров'я завжди делегує своїх представників до країни, в якій виявлено хворого на коронавірус. У їх делегацію входить і спеціаліст, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей спеціаліст приїхав до Чернівців, оглянув хворого та перевірив правильність призначеного лікування», - сказала Гусак.

Таким чином, наші медики хочуть зняти певну напругу в суспільстві та можливу недовіру близьких хворого до українських лікарів.

«Наразі стан пацієнта, в якого виявили коронавірус, стабільний. Температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градусів. Він отримує адекватне лікування відповідно до всіх протоколів ВООЗ», - додала обласна чиновниця.

Також вона повідомила, що хворому зробили повторний тест на коронавірус, який також дав позитивний результат. Це означає, що пацієнт ще досі хворий, і в його організмі присутній цей вірус. «Відповідно до протоколів хворому будуть ще кілька разів проводити тести. Лише після того, як два тести поспіль покажуть негативний результат на коронавірус, можна буде говорити, що людина одужує», - зазначила Наталія Гусак. Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

Джерело: Укрінформ