У східних областях України очікуються дощі: прогноз погоди на 2 серпня



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У східних областях України очікуються дощі

У Києві синоптики опадів не прогнозують

У неділю, 2 серпня, майже на всій території України помірна хмарність. Опади очікуються в східних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході середня денна температура становитиме +23...+26 градусів, а нічна - +12..+14.

На півночі вдень очікується від +21 до +24, а вночі - від +12 до +14.

На сході +23..+25 удень і +13...+ 15 уночі.

На півдні вдень +26...+28, а вночі - +15...+19.

У центральних областях +22...+25 удень і +12...+14 уночі.

У столиці цього дня без опадів, температура повітря становитиме від +22 до +24 градусів, уночі - від +12 до +14.

Раніше синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.