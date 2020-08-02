  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики попереджають про загрозу виникнення пожеж у низці регіонів

    • Розсилка
    У першому півріччі 2020 року, у середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж - Синоптики попереджають про загрозу виникнення пожеж у низці регіонів
    У першому півріччі 2020 року, у середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж

    У лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася втричі

    2 серпня в Україні збережеться загроза виникнення пожеж на відкритих територіях у низці регіонів країни.

    Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

    «2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

    За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася втричі, а площа – у 40 разів.

    До слова, у першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України в порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів.

    Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8800 вибухонебезпечних предметів на територіях Донецької і Луганської областей.

    пожежа ДСНС Укргідрометцентр рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ