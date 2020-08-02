Синоптики попереджають про загрозу виникнення пожеж у низці регіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У першому півріччі 2020 року, у середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж

У лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася втричі

2 серпня в Україні збережеться загроза виникнення пожеж на відкритих територіях у низці регіонів країни.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

«2 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася втричі, а площа – у 40 разів.

До слова, у першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України в порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів.

Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8800 вибухонебезпечних предметів на територіях Донецької і Луганської областей.