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    У Швеції на ралі автомобіль наїхав на глядачів

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    <span>Гоночний автомобіль в'їхав у глядацьку трибуну під час ралі</span> - У Швеції на ралі автомобіль наїхав на глядачів
    Гоночний автомобіль в'їхав у глядацьку трибуну під час ралі
    Фото: LÄSARBILD

    Автомобіль зійшов з траси

    Гоночний автомобіль в'їхав у глядацьку трибуну під час ралі на стадіоні «Тикста« в містечку Римбо поблизу Стокгольма.

    Про це повідомляє Aftonbladet.

    Як повідомляється, в результаті наїзду п'ять чоловік постраждали.

    «Двоє отримали легкі поранення, троє - більш серйозні. Один чоловік був доставлений в лікарню на вертольоті. Решта були перевезені на звичайній машині швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що одна з машин з незрозумілих причин зійшла з траси і наїхала на глядачів.

    За даними поліції, водій машини отримав легкі травми.

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