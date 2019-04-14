У Швеції на ралі автомобіль наїхав на глядачів



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Гоночний автомобіль в'їхав у глядацьку трибуну під час ралі Фото: LÄSARBILD

Автомобіль зійшов з траси

Гоночний автомобіль в'їхав у глядацьку трибуну під час ралі на стадіоні «Тикста« в містечку Римбо поблизу Стокгольма.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Як повідомляється, в результаті наїзду п'ять чоловік постраждали.

«Двоє отримали легкі поранення, троє - більш серйозні. Один чоловік був доставлений в лікарню на вертольоті. Решта були перевезені на звичайній машині швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що одна з машин з незрозумілих причин зійшла з траси і наїхала на глядачів.

Tre personer allvarligt skadade i folkraceolyckan – förts till sjukhus med ambulanshelikopter https://t.co/POD2XY1sgH pic.twitter.com/AJUSGKRD5f — Aftonbladet (@Aftonbladet) 13 квітня 2019 р.

За даними поліції, водій машини отримав легкі травми.