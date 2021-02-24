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    У Швеції посилюють карантин

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    У Швеції посилюють карантин

    Всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30

    Уряд Швеції прийняв рішення посилити карантинні обмеження. Заходи будуть посилені з понеділка, 1 березня.

    Про це повідомляє The Local.

    Агенція суспільної охорони здоров'я Швеції оголосила нові обмеження. Таким чином, всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30.

    При цьому число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежать.

    «Після року з цим вірусом ми знаємо, що повинні триматися на відстані. Це найбільш ефективний захід для стримування розповсюдження вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не повинно бути натовпу ні на заправних станціях, ні в магазинах, ні де-небудь ще», - заявив прем'єр-міністр Стефан Левен.

    На початку цього тижня у Швеції були підтверджені перші випадки, пов’язані з варіантом коронавірусу, вперше виявленим у Південній Африці.

    За даними Worldometers, у Швеції зафіксували 631166 випадків коронавірусу, 12649 людей померло.

    Теги: карантин уряд час
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