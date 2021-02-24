У Швеції посилюють карантин

Всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30

Уряд Швеції прийняв рішення посилити карантинні обмеження. Заходи будуть посилені з понеділка, 1 березня.

Про це повідомляє The Local.

Агенція суспільної охорони здоров'я Швеції оголосила нові обмеження. Таким чином, всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30.

При цьому число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежать.

«Після року з цим вірусом ми знаємо, що повинні триматися на відстані. Це найбільш ефективний захід для стримування розповсюдження вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не повинно бути натовпу ні на заправних станціях, ні в магазинах, ні де-небудь ще», - заявив прем'єр-міністр Стефан Левен.

На початку цього тижня у Швеції були підтверджені перші випадки, пов’язані з варіантом коронавірусу, вперше виявленим у Південній Африці.

За даними Worldometers, у Швеції зафіксували 631166 випадків коронавірусу, 12649 людей померло.