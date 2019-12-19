Суд в Німеччині заборонив Uber



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Uber збирається оскаржити це рішення

Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що у бізнес-моделі Uber суд визнав різні антиконкурентні порушення. Позов подала служба таксі Taxi Deutschland.

У свою чергу в самій компанії заявили, що вважають рішення «неправильним», і додали, що оскаржуватимуть його.

Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та ще низці німецьких міст. У Німеччині сервіс працює виключно з компаніями, що займаються прокатом автомобілів, та їх ліцензованими водіями.

Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.