Суд в Німеччині заборонив Uber
Uber збирається оскаржити це рішення
Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Зазначається, що у бізнес-моделі Uber суд визнав різні антиконкурентні порушення. Позов подала служба таксі Taxi Deutschland.
У свою чергу в самій компанії заявили, що вважають рішення «неправильним», і додали, що оскаржуватимуть його.
Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та ще низці німецьких міст. У Німеччині сервіс працює виключно з компаніями, що займаються прокатом автомобілів, та їх ліцензованими водіями.
Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.