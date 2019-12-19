  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд в Німеччині заборонив Uber

    • Розсилка
    Суд в Німеччині заборонив Uber

    Uber збирається оскаржити це рішення

    Окружний суд Франкфурта заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber.

    Про це повідомляє прес-служба суду.

    Зазначається, що у бізнес-моделі Uber суд визнав різні антиконкурентні порушення. Позов подала служба таксі Taxi Deutschland.

    У свою чергу в самій компанії заявили, що вважають рішення «неправильним», і додали, що оскаржуватимуть його.

    Uber працює в Берліні, Франкфурті, Мюнхені та ще низці німецьких міст. У Німеччині сервіс працює виключно з компаніями, що займаються прокатом автомобілів, та їх ліцензованими водіями.

    Нагадаємо, Транспортне управління Лондона відмовилося видати компанії Uber ліцензію на роботу в британській столиці.

    таксі суд Німеччина Uber
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ