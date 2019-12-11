Журнал Time назвав людину року
«Значущі зміни рідко відбуваються без стимулюючої сили впливових людей», зазначили у журналі
16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.
Обкладинка із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Instagram видання.
«Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків в центр уваги, з розсіяного політичного шуму прямо у світовий порядок денний. І ніхто не зробив більше, щоб це відбулося, ніж Грета Тунберг. Значущі зміни рідко відбуваються без стимулюючої сили впливових людей. З цієї причини вона є Людиною року в 2019 році», - написав головний редактор Time Едвард Фелсенталь.
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This was the year the climate crisis went from behind the curtain to center stage, from ambient political noise to squarely on the world's agenda, and no one did more to make that happen than @gretathunberg. Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals, writes editor-in-chief Edward Felsenthal, and in 2019, the earth's existential crisis found one in Thunberg. For that reason, she is TIME's 2019 Person of the Year. Read more about the #TIMEPOY choice at the link in bio. Photograph by @evgenia_arbugaeva for TIME; Video by @maxim_arbugaev for TIME
До слова, артистом року за версією американського журналу Time стала виконавиця Мелісса Вівіан Джефферсон, відома як Lizzo.
Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».
Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.
Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.