Журнал Time назвав людину року



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Активістка Грета Тунберг визнана людиною 2019 року

«Значущі зміни рідко відбуваються без стимулюючої сили впливових людей», зазначили у журналі

16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.

Обкладинка із фото Тунберг з'явилася сьогодні в Instagram видання.

«Це був рік, коли кліматична криза вийшла з-за лаштунків в центр уваги, з розсіяного політичного шуму прямо у світовий порядок денний. І ніхто не зробив більше, щоб це відбулося, ніж Грета Тунберг. Значущі зміни рідко відбуваються без стимулюючої сили впливових людей. З цієї причини вона є Людиною року в 2019 році», - написав головний редактор Time Едвард Фелсенталь.

До слова, артистом року за версією американського журналу Time стала виконавиця Мелісса Вівіан Джефферсон, відома як Lizzo.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.